Fórum de Periodistas reafirma que libertad de prensa es indispensable para la vigencia plena de los derechos fundamentales

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la organización insta a la sociedad, medios y profesionales a defender el periodismo como pilar de la democracia.

Ciudad de Panamá/En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información emitió un comunicado en el que reafirma su convicción de que la libertad de prensa es un pilar indispensable para la vigencia plena de los derechos fundamentales.

Según el documento, dondequiera que la ciudadanía aspire a vivir en un entorno democrático, la existencia de un periodismo independiente, ético y profesional no es un lujo ni una aspiración secundaria: es una condición necesaria para garantizar la transparencia y el funcionamiento saludable de la sociedad.

El Fórum subraya que la esencia del periodismo radica en la capacidad de cuestionar, examinar decisiones públicas y exigir explicaciones. “Investigar con rigor y comunicar con responsabilidad son actos que permiten a la sociedad comprenderse, protegerse y avanzar”, señala el texto.

Te puede interesar: CIDH determina responsabilidad del Estado panameño en la desaparición del padre Héctor Gallego

Sin embargo, el comunicado alerta sobre los desafíos actuales, especialmente en Panamá y en otras democracias del mundo, donde la información se ve amenazada por prácticas que distorsionan su propósito original. La circulación de contenidos sin verificación y el uso de plataformas digitales para difundir ataques, rumores o desinformación erosionan la confianza pública y deterioran el debate democrático.

“Cuando la información se convierte en un producto y no en un servicio público, el derecho de la ciudadanía a estar informada queda comprometido”, advierten desde el Fórum.

La organización recuerda que la ética periodística exige responsabilidad, contraste de fuentes, consulta a todas las partes, independencia editorial y respeto por los hechos. “Nada de esto puede ser sustituido por prácticas que subordinan la verdad a intereses”, enfatizan.

El comunicado destaca el compromiso inquebrantable del periodista íntegro hacia la verdad y la ciudadanía, cuyo trabajo exige rigor, medida y una profunda responsabilidad social. “Es en ese ejercicio profesional, prudente y valiente, donde la democracia encuentra uno de sus más sólidos resguardos”, afirman.

Finalmente, el Fórum invita a los medios de comunicación, a los profesionales del periodismo y a la sociedad en general a reflexionar sobre el papel que cada uno desempeña en la defensa de la libertad de expresión. “Proteger el periodismo es proteger la democracia. Y proteger la democracia es, en última instancia, resguardar los derechos humanos que hoy conmemoramos”, concluye el comunicado.