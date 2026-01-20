Frank Ábrego evalúa antigua sede de Chiquita Panamá para nueva base de seguridad en Changuinola

El titular de Seguridad efectuó un recorrido por la zona fronteriza de la provincia para evaluar la situación en materia de control y vigilancia.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, realizó una gira de trabajo en la provincia de Bocas del Toro, donde visitó instalaciones en desuso de la empresa Chiquita Panamá que podrían convertirse, a futuro, en la nueva sede de la Policía Nacional en el distrito de Changuinola.

Durante el recorrido, el ministro explicó que se trata de las antiguas oficinas de la empresa, cerradas desde hace más de 10 años, y que mediante un convenio interinstitucional se prevé darles mantenimiento y remodelarlas para albergar la sede principal de la Policía Nacional en esta zona del país.

“Se nacieron las futuras instalaciones de la sede principal de la Policía Nacional en el área de Changuinola, que eran las antiguas oficinas de la empresa Chiquita Panamá, las cuales están en desuso hace más de 10 años. En un convenio que vamos a realizar, vamos a darles mantenimiento y remodelarlas para instalar ahí la nueva sede”, señaló el ministro.

Como parte de la agenda, Ábrego también abordó la problemática de los hurtos de banano que se registran en distintas fincas del distrito de Changuinola, así como otros temas vinculados a la seguridad ciudadana.

Además, el titular de Seguridad efectuó un recorrido por la zona fronteriza de la provincia para evaluar la situación en materia de control y vigilancia.

El ministro anunció que a partir de la próxima semana se reforzará el pie de fuerza en la provincia con la llegada de más de 50 unidades de la Policía Nacional, las cuales serán distribuidas en distintos sectores de Bocas del Toro.

