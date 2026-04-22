Fuego en depósito de basura de hospital en Penonomé fue controlado sin afectar la atención médica

En la atención de la emergencia participaron miembros de las estaciones de Penonomé, La Pintada y Antón , quienes lograron controlar la situación en corto tiempo.

Penonomé, Coclé/Un incendio registrado la tarde de este miércoles 22 de abril en el depósito de basura del Hospital Aquilino Tejeira no dejó personas afectadas ni interrumpió la atención médica, gracias a la rápida respuesta del Cuerpo de Bomberos.

El siniestro generó alarma entre pacientes y residentes cercanos debido a la rápida propagación del humo, que fue visible en varios puntos de la ciudad. Sin embargo, la situación fue controlada a tiempo y no pasó a mayores.

El capitán Juan Jaén explicó que, tras recibir el llamado de emergencia, los agentes se trasladaron al lugar y confirmaron que el fuego se originó en un depósito donde se acumulaban desechos y equipos en desuso, incluyendo aires acondicionados.

En la atención de la emergencia participaron miembros de las estaciones de Penonomé, La Pintada y Antón, quienes lograron controlar la situación en corto tiempo.

Por su parte, la administración del hospital indicó que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y se coordinó la intervención de los bomberos, lo que permitió una respuesta oportuna.

Hasta el momento, las causas del incendio no han sido determinadas, por lo que el Cuerpo de Bomberos inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen del fuego.

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Con información de Nathali Reyes