Fuertes lluvias afectan al menos 40 viviendas en la comunidad de Viento Frío de Colón

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene una alerta hasta el 27 de septiembre por el paso de la onda tropical número 32.

Ciudad de Panamá, Panamá/Al menos 40 viviendas resultaron afectadas por las fuertes lluvias que se han registrado desde las primeras horas de la madrugada de este jueves 25 de septiembre en la provincia de Colón, específicamente en la comunidad de Viento Frío, ubicada en la costa arriba.

Al lugar se desplazó personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para atender la emergencia, junto con otras entidades gubernamentales encargadas de realizar el levantamiento de las viviendas afectadas por las precipitaciones.

Las lluvias son producto del paso de la onda tropical número 32, fenómeno que mantiene un aviso de vigilancia meteorológica del 24 al 27 de septiembre. Las autoridades esperan que las precipitaciones continúen afectando la costa caribeña durante este período.

El Sinaproc emitió recomendaciones específicas para las personas que viven cerca de ríos, quebradas y zonas montañosas, instándolas a mantenerse en estado de alerta debido a que las lluvias se prevé que continúen en la región caribeña.

Las autoridades continúan monitoreando la situación meteorológica y evaluando los daños en la comunidad afectada, mientras se mantienen los equipos de respuesta en la zona para atender cualquier eventualidad adicional que pueda presentarse durante el período de alerta.

Con información de Néstor Delgado