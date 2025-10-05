Fuertes lluvias en Boquete provocan afectaciones en comercios y residencias

De acuerdo con la Plataforma de Gestión de Riesgo y el Cuerpo de Bomberos de Chiriquí, las zonas más impactadas fueron Palo Alto, la avenida Central de Boquete, El Salto, Jaramillo, Bajo Grande, Los Valles y el sector de La Estrella.

Boquete, Chiriquí/Las intensas lluvias registradas durante la tarde de este domingo en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, dejaron al menos 12 comercios afectados en el área central de este destino turístico, además del desbordamiento de quebradas y del colapso de sistemas de alcantarillado y desagüe.

Autoridades de los Bomberos informaron que aunque el río Caldera y las principales quebradas del distrito mantienen su cauce, presentan crecidas significativas que obligan a mantener un monitoreo constante en las áreas vulnerables.

Las fuertes corrientes ocasionadas por el desbordamiento de alcantarillas también afectaron varias viviendas en Bajo Grande y Jaramillo, según reportaron residentes de estas comunidades. Autoridades habían advertido semanas atrás que se realizarían inspecciones tras denuncias de residentes sobre la redirigencia de aguas pluviales y quebradas hacia un mismo punto de descarga, situación que podría estar contribuyendo a las inundaciones.

Además de los comercios y residencias impactados, un vehículo estacionado en el área central estuvo a punto de caer al vacío tras un deslave en el sitio donde se encontraba. El auto quedó colgando y las autoridades trabajan en su remoción.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), junto al Cuerpo de Bomberos y la Plataforma de Gestión de Riesgo de Boquete, mantienen operativos de verificación y monitoreo para prevenir nuevas afectaciones en esta zona turística del país.

Con información de Demetrio Ábrego