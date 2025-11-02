Fuertes lluvias provocan colapso de puente en Barú: productores tuvieron que sacar sus cosechas al hombro

La comunidad teme que, de no intervenirse pronto, el colapso total del puente pueda aislar por completo a varias comunidades.

Más de 500 residentes y productores de Llano Bonito de Monteverde, en el corregimiento de Puerto Armuelles, distrito de Barú, resultaron afectados tras el colapso parcial de un puente que conecta esta comunidad con otras zonas agrícolas del sector occidental de la provincia de Chiriquí.

El daño en la estructura se produjo como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en los últimos días, que han provocado deslizamientos y erosión del terreno en esta región fronteriza del país.

Comunidades incomunicadas y riesgo para productores locales

Los residentes y productores agrícolas de la zona aseguran que el colapso del puente ha interrumpido el traslado de productos y medicamentos, generando una situación crítica para las familias que dependen del tránsito diario por esta vía.

“Primero Dios, vamos a ver cómo solucionamos este problemita, porque mire cómo tenemos que transportar el producto de allá y de acá, y así es peligroso. Hay personas mayores que necesitan medicamentos, y no podemos sacarlos. Ese es el problema”, expresó uno de los afectados.

Otros vecinos señalaron que el socavamiento del terreno bajo la estructura continúa avanzando, pese a que las lluvias han disminuido. “Del otro lado del puente eso se está escarbando más y más. Aunque no está lloviendo, parece que la corriente sigue comiendo por debajo”, advirtió otro morador del área.

Piden atención urgente y obras de rehabilitación

Los habitantes de Llano Bonito de Monteverde han solicitado al Gobierno Nacional y al Ministerio de Obras Públicas (MOP) que se realicen trabajos de rehabilitación de forma urgente, antes de que la situación se agrave y la comunidad quede completamente incomunicada.

Actualmente, los productores deben sacar sus cosechas al hombro o en carretillas, debido a que los vehículos no pueden cruzar el puente. Esta condición no solo pone en riesgo la seguridad de las personas, sino que afecta la economía local y el abastecimiento de alimentos en la región.

La comunidad teme que, de no intervenirse pronto, el colapso total del puente pueda aislar por completo a varias familias y causar mayores pérdidas materiales.