Funcionarios legislativos levantan paro de labores

Panamá/La Asociación de Funcionarios de la Carrera Legislativa de la Asamblea Nacional anunció en conferencia de prensa que levantan el paro de labores decretado el lunes, luego de que la Contraloría General de la República cambiara la modalidad de pago a cheques.

Ese día, la Contraloría, a cargo de Anel 'Bolo' Flores, decidió pagar a los funcionarios legislativos mediante cheques y no a través del sistema electrónico bancario (ACH), con el objetivo —según indicó la entidad— de “verificar que los funcionarios cumplan efectivamente con sus responsabilidades, a fin de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y evitar que se continúe pagando a quienes no justifican su contratación”.

Ayer, tras el revuelo generado el lunes entre los funcionarios legislativos, la Contraloría concluyó la entrega de cheques a 3,800 personas, quedando unos 110 cheques sin retirar.

Karina Connell, presidenta de dicha asociación, señaló que quienes no han retirado sus cheques probablemente estén de vacaciones o tengan alguna discapacidad. “De ninguna manera podemos admitir que existen botellas en esta institución. Yo tengo 28 años de servicio en esta entidad, y los diputados cambian cada cinco años, trayendo a su propio personal. Es imposible conocer a todos”, manifestó.

“Algunos podrán decir: ‘No conozco a este o a aquel’, pero eso no significa que no estén trabajando, ya sea en el área revertida, el edificio viejo, el nuevo, en una regional o en el anexo. El que debe fiscalizar es la Contraloría. Pero sería irresponsable afirmar que alguien está cobrando sin trabajar simplemente porque no lo conocemos”, agregó.

Connell indicó que no se oponen a la fiscalización de la Contraloría, sino a los procedimientos utilizados, y cuestionó las declaraciones del contralor.

La Contraloría ha anunciado que mantendrá el sistema de pago mediante cheques en la Asamblea Nacional hasta completar la auditoría de las planillas de ese órgano del Estado.

Según el contralor, no han contado con la cooperación de la presidenta de la Asamblea Nacional en dichas auditorías. En una entrevista con TVN Noticias, criticó que Castañeda no haya colaborado, y aseguró que los funcionarios que estaban en la planilla 172 fueron trasladados a las planillas 001 y 002. “No pasó nada, allí no despidieron a nadie. Es totalmente falso que ella redujo personal, como argumenta”, afirmó.

También sostuvo que a Castañeda “se le explicó que esa era la forma de detectar a las personas que no están trabajando —las llamadas botellas— y eliminarlas, en aras de limpiar la imagen de la Asamblea y contribuir a la transparencia que tanto exige la ciudadanía”.

Incluso aseguró que la actitud de la presidenta del Legislativo ha sido cuestionable. Flores advirtió que mandó a comprar relojes de control que serán instalados en la Asamblea para que todos los funcionarios registren su entrada. Al mismo tiempo, cuestionó que algunos diputados tengan colaboradores que firman por listas y planillas con montos elevados, incluso de hasta 300 mil dólares.

