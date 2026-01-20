Funcionarios del Ministerio de Salud podrán acceder a préstamos en la Caja de Ahorro

Ciudad de Panamá/Un importante acuerdo fue concretado entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Ahorros, permitiendo que más de 1,600 colaboradores de esta institución puedan acceder por primera vez a distintos productos financieros, entre ellos préstamos personales, hipotecarios y para autos.

Los beneficiarios son, en su mayoría, funcionarios que se encontraban bajo contratos temporales o interinos, situación que les impedía aplicar a financiamientos, ya que debían renovar sus contratos año tras año sin lograr una estabilidad laboral.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, calificó la medida como una gran noticia para los funcionarios del Minsa, destacando que esta alianza abre oportunidades a trabajadores que antes no podían acceder a préstamos debido a la modalidad de sus contratos.

“Es una gran noticia para todos los funcionarios del Minsa, que son 20 mil o más. Algunos no tenían acceso a préstamos porque sus contratos eran interinos o de corto plazo, lo que les impedía llevar a cabo sus planes de vida”, expresó Boyd.

Por su parte, el gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, explicó que esta alianza permitirá a más de 1,600 colaboradores acceder a todo el portafolio de productos financieros de la entidad.

“Esta alianza con el Ministerio de Salud nos permite dar acceso a financiamiento a más de 1,600 colaboradores en préstamos personales, hipotecas, tarjetas de crédito, autos y aperturas de cuentas, ya que anteriormente se encontraban bajo figuras temporales o interinas”, indicó.

Las autoridades informaron que los funcionarios interesados deberán tener al menos un año laborando en el Ministerio de Salud y cumplir con los requisitos regulares establecidos por la Caja de Ahorros para aplicar a los distintos préstamos.

Con información de Luis Mendoza.