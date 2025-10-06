Fundacáncer advierte aumento de casos de cáncer de próstata y refuerza llamado a realizar pruebas de detección temprana

Las pruebas PSA pueden realizarse tanto en laboratorios privados como en centros de salud públicos que cuenten con los reactivos necesarios para el estudio.

Ciudad de Panamá/Fundacancer alertó sobre el incremento sostenido de casos de cáncer de próstata en el país e instó a los hombres a realizarse la prueba de antígeno prostático específico (PSA), un examen sencillo de sangre que permite detectar la enfermedad en etapas tempranas.

De acuerdo con datos suministrados por la directora ejecutiva de la organización, Patricia Méndez, el número de casos nuevos continúa en aumento.

“El cáncer de próstata a nivel nacional, según el Instituto Oncológico Nacional, registró en el año 2023 un total de 433 casos nuevos, mientras que en 2024 fueron 592. En lo que va del 2025 ya llevamos más de 300 casos detectados, por lo que esta tendencia va en aumento”, señaló Méndez.

La vocera destacó que las pruebas PSA pueden realizarse tanto en laboratorios privados como en centros de salud públicos que cuenten con los reactivos necesarios para el estudio.

🔗También puedes leer: Probabilidades de cáncer de próstata son diez veces mayor si hay antecedentes familiares

En lo que va del año, Fundacancer ha realizado 143 pruebas PSA, como parte de su campaña de prevención y detección oportuna.

El cáncer de próstata es uno de los tipos de cáncer más comunes entre los hombres y, según los especialistas, su diagnóstico temprano puede marcar una gran diferencia en las posibilidades de tratamiento y recuperación.

Algunos de los síntomas más comunes incluyen:

Dificultad o dolor al orinar.

Necesidad frecuente de orinar.

Presencia de sangre en la orina.

Dolor en la parte baja de la espalda o la pelvis.

Fundacancer reiteró su llamado a los hombres mayores de 40 años y especialmente a quienes tienen antecedentes familiares de la enfermedad a realizarse sus controles anuales y mantener una vigilancia activa de su salud.