Palacio de Las Garzas se ilumina con los colores de la campaña contra el cáncer

Ciudad de Panamá/En un acto cargado de simbolismo y esperanza, se realizó en las escalinatas del Palacio de Las Garzas el tradicional encendido de luces rosadas y celestes, que marca el inicio oficial de la campaña nacional de lucha contra el cáncer de mama y próstata.

La ceremonia estuvo encabezada por la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, acompañada por el presidente José Raúl Mulino.

Durante su intervención, la primera dama hizo un llamado a la prevención y a la solidaridad.

“Invito a todos los panameños a hacerse chequeos médicos, a animar a sus seres queridos, a prevenir, y a no dejar que el miedo les robe la oportunidad de cuidarse. Cada gesto de solidaridad será una siembra, un paso firme hacia la vida. Que esta luz que ilumina el Palacio de las Garzas brille también en cada hogar de Panamá”, expresó Cohen de Mulino.

Posteriormente, se procedió al encendido de las luces en los colores tradicionales de la campaña, rosado y celeste, que durante todo el mes de octubre buscan sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección temprana.

El cáncer continúa siendo una de las principales causas de muerte en el país, por lo que la campaña, bajo el lema “Con pasos firmes, la lucha contra el cáncer”, enfatiza la necesidad de realizarse pruebas preventivas como el tacto rectal y PSA en hombres, así como la mamografía en mujeres.

Con información de Luis Jiménez