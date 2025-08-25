Privadas de libertad aprenden a leer y escribir gracias a programa de alfabetización

Ciudad de Panamá, Panamá/Siete mujeres privadas de libertad celebraron recientemente haber aprendido a leer y escribir, un logro que marca un antes y un después en sus vidas.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) señaló que este avance fue posible gracias al programa de alfabetización Muévete por Panamá, que se implementa en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (Cefere).

Durante un acto simbólico, cada estudiante recibió un certificado y un libro de lectura. La institución manifestó que, desde las primeras clases, las internas descubrieron la posibilidad de interpretar, comprender y comunicarse a través de la lectoescritura, una habilidad que hasta entonces les había sido negada.

Las beneficiarias del programa fueron Yamileth Gómez, Maribelia Morris, Diana Vence, Yesenia Degracia, Yessica Hinestroza, Cristina González y Zobeida Arias. Se pudo conocer que, solo en este centro, más de 40 internas han aprendido a leer y escribir desde la implementación de la metodología.

Yesenia Degracia, de 36 años y originaria de Darién, relató cómo este aprendizaje transformó su vida. Explicó que, durante años, vivió marginada y avergonzada por no poder leer ni escribir. Viajar sola era impensable: subir a un autobús sin reconocer las rutas la dejaba completamente indefensa.

“Las letras eran solo símbolos sin sentido”, recuerda. Detalló que nunca asistió a la escuela porque su madre no lo consideraba importante. Hoy, tras aprender a leer y escribir, asegura que quiere retomar sus estudios: “Ahora puedo leer lo que me rodea, y eso significa mucho. Cuando salga, quiero ingresar a la escuela”, afirma con entusiasmo.

Por su parte, Cristina González, de 27 años, reconoció que al inicio dudaba de sí misma. Su mano estaba rígida y apenas podía sostener el lápiz, pero la práctica constante le permitió escribir sus primeras palabras. Con este nuevo logro, sueña con terminar la primaria y el bachillerato, ingresar a la universidad y convertirse en abogada, con la meta de ser un ejemplo para su hija.

La enseñanza estuvo a cargo de Rebeca Vargas, interna de 22 años que asumió el rol de maestra voluntaria durante dos meses. “Había días en que no querían venir, así que iba celda por celda a motivarlas. Aquí dentro el ánimo cambia rápido, pero no podía dejarlas rendirse”, contó.

Vargas, antes de ingresar al penal, trabajaba como tutora de matemáticas y español para costear sus estudios de Enfermería en la Universidad de Panamá. Actualmente también cursa Gestión Municipal y se prepara para alfabetizar a otras cinco internas.

El Mides reveló que, desde su creación en 2007, el programa ha alfabetizado a 83,800 personas en todo el país, incluyendo 831 mujeres en el último año. En total, la iniciativa se desarrolla en 139 comunidades educativas, donde 466 personas aprenden a leer y escribir con el apoyo de 120 maestros voluntarios.