UTP inaugura cuatro centros de estudios especializados con tecnología de vanguardia.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Facultad de Ingeniería Eléctrica (FIE) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) inauguró recientemente cuatro Centros de Estudios Especializados dotados con tecnología avanzada, destinados a fortalecer la formación académica y el desarrollo investigativo de sus estudiantes.

De acuerdo con la institución, los nuevos espacios están orientados a las áreas de biomédica, control y automatización, electrónica industrial, así como a la observación de la tierra y análisis satelital con inteligencia artificial. Su implementación representa un aporte significativo a la calidad de la educación superior en el país.

La vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión, Dra. Lilia Muñoz, señaló que estos laboratorios están alineados con la realidad de los planes de estudio de la UTP, lo que permite a los estudiantes acceder a herramientas tecnológicas de última generación para su preparación profesional y el impulso de proyectos de investigación.

Por su parte, el decano de la FIE, Dr. Edilberto Hall Mitre, destacó la importancia de que cada carrera cuente con un laboratorio especializado. “La experimentación resulta fundamental para afianzar los conocimientos adquiridos en el aula”, subrayó.

Los cuatro nuevos centros de estudios especializados son:

Laboratorio para Observación de la Tierra y Análisis Satelital con Inteligencia Artificial “ATLAS” : concebido como un espacio académico e investigativo que une el conocimiento científico con la innovación tecnológica, promoviendo un enfoque que combina ciencia, innovación y compromiso social.

: concebido como un espacio académico e investigativo que une el conocimiento científico con la innovación tecnológica, promoviendo un enfoque que combina ciencia, innovación y compromiso social. Laboratorio de Biomédica : orientado a fomentar la creatividad, la investigación y la responsabilidad social, con el objetivo de que los futuros ingenieros comprendan no solo los aspectos técnicos, sino también la relevancia humana de su labor. El propósito es garantizar que cada equipo médico funcione de forma segura y confiable para pacientes y profesionales de la salud.

: orientado a fomentar la creatividad, la investigación y la responsabilidad social, con el objetivo de que los futuros ingenieros comprendan no solo los aspectos técnicos, sino también la relevancia humana de su labor. El propósito es garantizar que cada equipo médico funcione de forma segura y confiable para pacientes y profesionales de la salud. Laboratorio de Control y Automatización : equipado para la enseñanza práctica de la automatización, la robótica, la programación y la inteligencia artificial. Está diseñado para facilitar la comprensión de los principios fundamentales de estas disciplinas mediante un enfoque aplicado y seguro.

: equipado para la enseñanza práctica de la automatización, la robótica, la programación y la inteligencia artificial. Está diseñado para facilitar la comprensión de los principios fundamentales de estas disciplinas mediante un enfoque aplicado y seguro. Laboratorio de Electrónica Industrial: creado para apoyar la capacitación de docentes y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en áreas clave de la ingeniería, tales como potencia, electrónica, comunicaciones, automatización, control y fibra óptica.

Con esta inversión en infraestructura y tecnología, la UTP reafirma su compromiso con la excelencia académica y la preparación de profesionales altamente capacitados para enfrentar los desafíos del mundo moderno.