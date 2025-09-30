Más de 20 parejas se dan el 'sí' en boda masiva realizada por el Tribunal Electoral

El Tribunal Electoral de Panamá celebró una emotiva boda masiva en la que más de 20 parejas, unieron sus vidas en un matrimonio civil, un acto cargado de alegría y amor.

Panamá/Más de 20 parejas se dieron el sí en una emotiva boda masiva realizada por el Tribunal Electoral este martes 30 de septiembre, uniendo así sus vidas en un acto cargado de amor.

La ceremonia fue presidida por autoridades del Tribunal Electoral, quienes resaltaron la importancia de este tipo de iniciativas que facilitan a los ciudadanos el acceso a un matrimonio legal, al tiempo que promueven la unión familiar y fortalecen el registro civil. Las parejas, provenientes de distintas comunidades, coincidieron en que la actividad les brindó la oportunidad de formalizar su relación en un ambiente especial y accesible.

Con este tipo de ceremonias, el Tribunal Electoral reafirma su papel más allá de la organización de los procesos electorales, consolidándose como una institución cercana a la ciudadanía y promotora de derechos civiles. Los recién casados, entre risas, fotografías y abrazos, sellaron una jornada que será recordada como un capítulo de amor y unión en la historia de sus vidas.

Durante el acto, se destacó el compromiso de la entidad con los ciudadanos al ofrecer espacios incluyentes, ágiles y transparentes, donde el derecho a contraer matrimonio se ejerce con todas las garantías legales.

La boda masiva también permitió que las familias compartieran un momento colectivo de celebración, reforzando los lazos de amor y convivencia.

Durante la boda se conoció una pareja que tenía 49 años de estar juntos. El señor Olivar Martínez y la señora Ilka Benítez dijeron “sí” después de tantos años de estar unidos, manifestando: “Hemos decidido, pues, que nuestra unión sea legalizada y ante la ley de Dios y la ley del hombre”, de manera emocionada para ellos y también para sus hijos.

La pareja contó que, tras este importante paso, harán lo propio ante Dios en una iglesia. Agregaron que sus hijos siempre les pedían que se casaran; sin embargo, cuando jóvenes no tomaron la decisión temiendo a un divorcio, pero ahora ya saben que estarán juntos para siempre.

El evento también resaltó la relevancia social que tienen estas iniciativas, al demostrar que el matrimonio puede ser un acto accesible y al alcance de todos, sin importar la condición económica o el lugar de procedencia.