Mega Bingo en Figali: una noche de solidaridad y esperanza contra el cáncer

Ciudad de Panamá/El Centro de Convenciones Figali será escenario, este lunes 29 de septiembre, del Mega Bingo a beneficio del Instituto Oncológico Nacional (ION), un evento que combina entretenimiento, premios y, sobre todo, solidaridad.

Lo recaudado será destinado a la compra de un calibrador de dosis, un equipo médico esencial que permitirá ofrecer tratamientos más precisos y efectivos a pacientes con cáncer en el país.

El evento promete una noche llena de emoción con más de B/.20,000 en premios, entre ellos un carro, una moto y premios en efectivo.

Además, contará con la presentación musical en vivo de Los Dollies, que pondrán el ritmo y la alegría a esta causa noble.

Los boletos tienen un valor de B/.30.00 e incluyen 15 cartones de bingo. Pueden adquirirse en las cuentas oficiales de Bingos Nacionales, Parque Omar y Mi Eventos Panamá.

Las autoridades de tránsito informaron que, con motivo del evento, habrá un cierre de vías en Amador desde las 3:00 p.m. y se aplicarán desvíos vehiculares en la zona. La Policía Nacional y la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito estarán supervisando la movilidad para garantizar la seguridad de los asistentes.