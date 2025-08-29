Fundación Iguales expone retos materia de igualdad en Panamá ante la ONU

La organización presentó avances como la creación del Observatorio Nacional de DD.HH. LGBTIQ+, pero advirtió sobre desafíos en discriminación institucional, uniones civiles y estigmatización social.

Ginebra, Suiza/La Fundación Iguales, organización panameña dedicada a la defensa de los derechos LGBTIQ+, participó en las Pre-Sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas, instancia donde presentó un informe sobre avances y desafíos en materia de igualdad y no discriminación en Panamá.

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que revisa la situación de los derechos fundamentales en cada país miembro a través de un examen entre pares. En este espacio, las pre-sesiones permiten a la sociedad civil dar su visión y formular recomendaciones a los Estados. La representación de Panamá estuvo a cargo de Ángel Garay, coordinador jurídico de Fundación Iguales.

El análisis expuesto se organizó en torno a tres ejes: discriminación institucionalizada, uniones civiles y reconocimiento de familias y discriminación social. La organización recordó que Panamá aún debe cumplir con recomendaciones previas del EPU, como la adopción de una protección legal explícita para las personas LGBTIQ+ y el reconocimiento de uniones del mismo sexo.

Entre los avances se destacó la creación, en 2023, del Observatorio Nacional de los Derechos Humanos LGBTIQ+, impulsado por la sociedad civil con apoyo de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, persisten retos significativos: regulaciones que limitan derechos como los reglamentos policiales o las normas de donación de sangre, fallos judiciales que restringen el matrimonio a parejas heterosexuales y la falta de políticas públicas que visibilicen y protejan efectivamente a las comunidades diversas.

Ángel Garay subrayó que la participación en estas pre-sesiones demuestra que la voz de la sociedad civil panameña puede ser escuchada a nivel internacional, y que este proceso refuerza la necesidad de avanzar en políticas y recomendaciones que garanticen igualdad y dignidad para todas las personas.

La Fundación Iguales reiteró su compromiso de seguir trabajando en la promoción y defensa de los derechos humanos en Panamá, fortaleciendo la democracia y construyendo una sociedad basada en el respeto y la convivencia pacífica.