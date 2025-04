Mulino habla sobre su asistencia al funeral del papa en inauguración de tienda del IMA

El presidente de la República, José Raúl Mulino inauguró la mañana de este 22 de abril, la primera "Tienda del Pueblo" en Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito. Al sitio acudieron cientos de residentes de este distrito para acceder a los productos ofrecidos.

El mandatario manifestó que esta es la primera de muchas tiendas que se abrirán a nivel nacional, como parte de un esfuerzo para ofrecer "comida barata" para el beneficio de la población.

“Estamos haciendo ese esfuerzo para que toda esta gente tenga comida barata, bien controlada, en un ambiente seguro. Así que eso es lo que queremos hacer para el beneficio de todo el mundo”, expresó Mulino.

Durante la inauguración, el presidente también confirmó la representación de Panamá en el funeral del papa Francisco, a través del canciller de la República.

No he decidido todavía, no he decidido. Me acabo de enterar de que es el sábado, así que tengo que ver toda mi agenda. Pero Panamá va a estar representado a nivel del canciller”.