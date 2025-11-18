Gabinete autoriza a la AIG nuevo contrato de telecomunicaciones a cinco años

El contrato tendrá una vigencia de 60 meses, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030, y se ejecutará bajo el modelo de cuantía indeterminada, ya que dependerá de la demanda de las entidades públicas.

El Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a contratar, mediante procedimiento excepcional, la prestación de servicios de telecomunicaciones para todas las entidades del Estado a través de la Red Nacional Multiservicios (RNMS), una medida que, según proyecciones oficiales, permitirá un ahorro mínimo de 39.1 millones de dólares anuales a partir de 2026.

La autorización se formaliza en tres resoluciones: la 133-25, que avala la contratación del servicio de centro de datos; la 134-25, para el servicio de Internet (No. 211); y la 135-25, que permite la contratación del servicio de Enlaces de Comunicaciones, integrando transporte de datos (No. 200), acceso a Internet (No. 211) y plataformas de seguridad.

El contrato tendrá una vigencia de 60 meses, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030, y se ejecutará bajo el modelo de cuantía indeterminada, ya que dependerá de la demanda de las entidades públicas. No obstante, las evaluaciones técnicas estiman un monto superior a los 3 millones de dólares en servicios requeridos.

Según el Gabinete, la RNMS funciona como un ecosistema de telecomunicaciones centralizado que garantiza la interoperabilidad entre instituciones, su conexión con la ciudadanía y el acceso seguro a plataformas críticas del Estado, como el sistema ISTMO del Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente, la red presta servicios a más de 120 instituciones, con cobertura en más de 7,000 sitios a nivel nacional, brindando voz fija, Internet, enlaces, centros de datos y ciberseguridad.

Tras evaluaciones técnicas, administrativas y financieras, el Gobierno seleccionó a diversas empresas para los distintos servicios:

Centro de datos: Servicios de Tecnologías de Información de Misión Crítica S.A., Panama Digital Gateway S.A., Cable & Wireless Panamá S.A. y Telecomunicaciones Digitales S.A.

Servicios de Tecnologías de Información de Misión Crítica S.A., Panama Digital Gateway S.A., Cable & Wireless Panamá S.A. y Telecomunicaciones Digitales S.A. Internet (No. 211): Metro MPLS S.A., Trans Ocean Network Corp., Galaxy Communications Corp., Cable & Wireless Panamá S.A. y Telecomunicaciones Digitales S.A.

Metro MPLS S.A., Trans Ocean Network Corp., Galaxy Communications Corp., Cable & Wireless Panamá S.A. y Telecomunicaciones Digitales S.A. Enlaces de comunicaciones: Cable & Wireless Panamá S.A., Telecomunicaciones Digitales S.A., TransOcean Network Corp. y Galaxy Communications Corp.

El Consejo Nacional para la Innovación Gubernamental avaló previamente este procedimiento excepcional mediante tres resoluciones emitidas el 29 de septiembre de 2025, sustentando la decisión en la necesidad de contar con plataformas robustas, confiables, de mayor cobertura y que generen eficiencias financieras para el Estado.

La AIG aseguró que la unificación de tarifas, la incorporación de nuevas funcionalidades y la centralización de servicios forman parte de una estrategia para garantizar estándares de seguridad y optimizar los recursos públicos en materia tecnológica.