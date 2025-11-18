Metro de Panamá contratará de manera directa al Consorcio PM para supervisar la extensión de la Línea 1

La resolución explica que se hace necesario contratar por vía excepcional para cubrir esos servicios de Project Management (PM) durante 22 meses, del 1 de junio de 2024 al 31 de marzo de 2026.

Panamá/Este martes, el Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N.° 136-25, que permitirá al Metro de Panamá S.A. contratar, mediante procedimiento excepcional, al Consorcio PM Extensión Línea 1 para acompañar la recta final de la obra.

Detrás del nombre técnico del consorcio, integrado por Nippon Koei Lac, Inc., Systra y Nippon Koei Co., Ltd. (empresas japonesas y francesas) está el equipo que ha seguido el proyecto desde sus primeras etapas. Según el Metro, son quienes conocen el terreno, las dinámicas de trabajo y los procesos internos que han guiado la construcción hacia Villa Zaíta.

La resolución autoriza contratar sus servicios de gerencia del proyecto, coordinación de interfaces y asistencia técnica por 22 meses, desde el 1 de junio de 2024 hasta el 31 de marzo de 2026.

El monto aprobado asciende a $3,543,846.98, destinado a que este grupo supervise las obras que siguen en ejecución, controle los avances y verifique el cierre de los pendientes del contrato de obra civil.

Para el Metro de Panamá, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado, mantener a este mismo equipo facilitará la continuidad: el consorcio ya conoce los métodos de trabajo y cuenta con los profesionales que han acompañado las fases de construcción, incluida la subsanación de los componentes que hoy ya tienen aceptación sustancial.

Con este aval, el proyecto de extensión hacia Villa Zaíta entra en una etapa clave: la de cerrar procesos, ajustar los últimos detalles y avanzar hacia su puesta en servicio, una obra esperada por miles de usuarios que diariamente utilizan la Línea 1.