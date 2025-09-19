Ganaderos panameños enfrentan pérdidas millonarias por el gusano barrenador

Ante esta crisis, la asociación hizo un llamado urgente a todos los ganaderos del país a reforzar los controles sanitarios y revisar minuciosamente a sus animales.

La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) alertó sobre las graves pérdidas económicas que enfrenta el sector debido al brote del gusano barrenador, un parásito que ha causado estragos en la ganadería nacional. Según estimaciones de la organización, las afectaciones superan ya los 20 millones de dólares.

Samuel Vernaza, presidente de Anagan, señaló que la situación no solo ha golpeado a Panamá, sino que también afecta a toda la región centroamericana, México y está ya acercándose a territorio estadounidense.

“Por toda la región centroamericana, hasta México, y ya está tocándole las puertas a los Estados Unidos. En Panamá, desde hace varios meses hicimos una corrida económica para calcular los efectos del gusano barrenador en la ganadería nacional, y los resultados fueron alarmantes. Estimamos pérdidas por encima de los 20 millones de dólares”, indicó Vernaza.

Ante esta crisis, la asociación hizo un llamado urgente a todos los ganaderos del país a reforzar los controles sanitarios y revisar minuciosamente a sus animales. También enfatizó la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y veterinarias para contener la propagación de esta plaga.

Si bien Panamá participa en programas regionales para el control del gusano barrenador como la producción y liberación de moscas estériles, Anagan recalcó que la vigilancia constante por parte de los productores es clave para evitar un daño mayor.

El gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax) es una larva que ataca animales de sangre caliente, alimentándose de sus tejidos vivos. Su presencia representa no solo un riesgo económico, sino también un problema de bienestar animal y salud pública.

Con información de Ney Castillo