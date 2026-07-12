Ganaderos presentan plan para enfrentar los efectos de El Niño en Panamá

De acuerdo con la propuesta, los recursos estarían destinados a la ejecución de planes de riego, la producción y almacenamiento de alimentos para el ganado y otras acciones que permitan reducir el impacto de la sequía sobre la actividad pecuaria.

Santiago de Veraguas/La Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) presentó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) una propuesta de Plan Sequía, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sector pecuario ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño y las altas temperaturas que podrían afectar al país en los próximos meses.

La iniciativa contempla la creación de un fideicomiso administrado por el Banco Nacional de Panamá, mediante el cual los productores podrían acceder a créditos con bajas tasas de interés para desarrollar medidas de mitigación.

De acuerdo con la propuesta, los recursos estarían destinados a la ejecución de planes de riego, la producción y almacenamiento de alimentos para el ganado y otras acciones que permitan reducir el impacto de la sequía sobre la actividad pecuaria.

El presidente de Anagan, Samuel Vernaza, señaló que el sector busca adelantarse a un escenario que podría poner a prueba la producción nacional.

"Nunca se está preparado lo suficiente para enfrentar este tipo de cambios climáticos, sobre todo con la rigurosidad con que se ha advertido que viene este fenómeno de El Niño. Hace ya unas dos o tres semanas, desde la Asociación Nacional de Ganaderos, de manera responsable le presentamos al ministro de Desarrollo Agropecuario un Plan Sequía, el cual le pusimos en sus manos y ya dependerá de ese ministerio qué tanto de él pueda ser implementado en el país", manifestó.

Las autoridades panameñas han manifestado que se mantienen atentas a la evolución del fenómeno de El Niño y a las proyecciones de altas temperaturas, debido a los posibles efectos que estas condiciones climáticas podrían generar sobre la producción agropecuaria, la disponibilidad de agua y otros sectores sensibles.

Los ganaderos sostienen que una respuesta anticipada es clave para reducir las pérdidas económicas y garantizar la continuidad de la producción, por lo que esperan que la propuesta sea evaluada e incorporada dentro de las estrategias nacionales de preparación frente a la temporada seca.

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Con información de Ney Castillo