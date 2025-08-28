Gobernación de Panamá rinde homenaje a Belisario Porras, en el 83 aniversario de su fallecimiento

La ceremonia destacó el legado del tres veces presidente, creador de instituciones clave como el Registro Público y el Hospital Santo Tomás.

Ciudad de Panamá/La Gobernación de Panamá, en conjunto con la Fundación Belisario Porras, conmemoró este jueves el 83 aniversario de la muerte del expresidente Belisario Porras Barahona, uno de los grandes estadistas en la historia republicana del país.

El acto contó con la participación de directoras de entidades, del embajador de España, Guzmán Palacios Fernández, y de estudiantes de la Escuela Primaria Belisario Porras. La gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, destacó el legado del tres veces presidente, calificándolo como un "estadista modelo de toda la nacionalidad panameña", por ser el creador de instituciones que aún sostienen la vida democrática del país.

Entre sus aportes, Correa resaltó la fundación del Registro Público en 1912, institución que permite a los panameños registrar sus bienes y herencias, así como la inauguración del Hospital Santo Tomás, centro que se convirtió en un pilar de la formación de generaciones de médicos panameños que hoy ocupan altos cargos en la salud pública.

Durante la ceremonia, Fernando Aramburú Porras, presidente de la Fundación Belisario Porras y nieto del exmandatario, subrayó que su abuelo debe ser recordado como un modelo y un faro para las nuevas generaciones, guiando la construcción de una nación con igualdad de oportunidades, acceso a la salud y educación de calidad.

Belisario Porras, quien lideró al país en tres periodos presidenciales, falleció el 28 de agosto de 1942 a los 85 años. En un giro irónico del destino, al encontrarse en estado grave, intentó ser atendido en el Hospital Santo Tomás, obra que él mismo inauguró, pero debido a la falta de camas fue trasladado al Hospital Nacional, donde perdió la vida.

Con este homenaje, las autoridades reafirmaron la vigencia del legado de Porras en la vida institucional y democrática de Panamá, recordando su visión de nación y su firme compromiso con el desarrollo social.