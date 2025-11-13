Gobierno anuncia próximas inauguraciones de hospitales y centros de salud en Chiriquí y Los Santos

El mandatario informó que a finales de noviembre abrirá sus puertas el Hospital de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, el cual ofrecerá atención médica especializada en diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas.

Los Santos y Chiriquí/Durante su conferencia de prensa habitual de los jueves, el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que en las próximas semanas se inaugurará el Centro de Salud de Guararé, en la provincia de Los Santos, una obra que beneficiará a más de 10 mil habitantes del distrito y de comunidades vecinas.

El mandatario también informó que a finales de noviembre abrirá sus puertas el Hospital Dr. José Félix Espinosa de Barroso de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, el cual ofrecerá atención médica especializada en diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas.

Señaló que recientemente se han nombrado 2,149 profesionales sanitarios, entre médicos, enfermeras y técnicos de enfermería, además de 326 médicos graduados que realizan sus internados en instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS).

“El sistema de salud debe seguir ampliando los espacios para residencias médicas, de manera que los médicos generales puedan especializarse y atender a las comunidades que más lo necesitan. De nada sirve invertir en infraestructura si no hay médicos”, subrayó el presidente.

Entre las obras inauguradas este año por el Minsa se destacan el Hospital Manuel A. Guerrero, en la provincia de Colón, y los centros de salud de Llano Ñopo (Comarca Ngäbe-Buglé), Bejuco (Panamá Oeste), Tambo y Río Hato (Coclé).

Mulino adelantó que para el próximo año está prevista la inauguración de otras infraestructuras médicas, entre ellas el Hospital Aquilino Tejeira, en Coclé; el nuevo Hospital del Niño, en la ciudad de Panamá; y el Hospital de Metetí, en Darién.