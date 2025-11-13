Idaan solicita $24 millones en traslados de partidas para mejoras en Chilibre y Chitré

En estos momentos, la comisión, que se declaró en sesión permanente, continúa sesionando para atender a otras entidades públicas.

Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), dirigido por Rutilo Villarreal, acudió este jueves a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Pese a que la sesión estaba programada para iniciar a las 9:30 a.m., comenzó dos horas después. Villarreal solicitó un total de 24 millones de dólares en traslados de partidas.

¿Para qué se utilizará este dinero? Principalmente, según explicó el funcionario, para la ampliación y mejoras del sistema de alcantarillado en la ciudad de Chitré, en la provincia de Herrera; la adquisición de equipos para la planta potabilizadora de Chilibre; y el pago de primas de antigüedad a excolaboradores.

Durante la sesión, el administrador fue cuestionado por los diputados de la comisión. En respuesta, Villarreal explicó que “en aras de ajustar la parte administrativa, son dineros que no se podrán ejecutar este año y que estamos moviendo hacia otras partidas para hacer frente a algunas deudas. Lo principal es el traslado que solicitamos para iniciar la fase dos de los trabajos en Chilibre, que incluye la modernización de la subestación eléctrica y debe empezar el próximo año”.

Inicialmente, eran seis los traslados solicitados; sin embargo, posteriormente se añadió una séptima solicitud, sumando 2 millones de dólares adicionales, para un total de 24 millones. Este último traslado corresponde a la compra de un transformador para la planta potabilizadora de Chilibre, destinado a reforzar la seguridad operativa de la instalación.

A esta hora, los diputados continúan cuestionando al funcionario sobre las diversas situaciones registradas recientemente en la planta de Chilibre, incluyendo fallas operativas y los períodos prolongados en los que parte de la población panameña ha quedado sin suministro de agua potable.

Con información de Yami Rivas.