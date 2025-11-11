Gobierno crea Conaporc para supervisar la industria porcina tras crisis ambiental en la región de Azuero

Panamá/Ante la reciente crisis ambiental provocada por la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná, que obligó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) a suspender temporalmente la operación de cuatro plantas potabilizadoras, el Gobierno Nacional emitió el Decreto Ejecutivo N° 21 del 11 de noviembre de 2025, mediante el cual se crea la Comisión Nacional para el Desarrollo y Supervisión de la Industria Porcina (Conaporc).

El nuevo organismo, adscrito al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), funcionará como ente asesor del Órgano Ejecutivo y tendrá la misión de garantizar una producción porcina sostenible, responsable y ambientalmente segura, de acuerdo con lo que establece el documento firmado por el presidente de la República.

“Se hace necesario conformar un espacio en donde se agrupen las autoridades competentes, los gremios de productores y la academia para analizar, deliberar y recomendar acciones gubernamentales que permitan una explotación porcina responsable y sostenible en nuestro país, conservando los suelos, protegiendo las fuentes de agua y la biodiversidad”, señala el decreto.

Contaminación y suspensión de plantas potabilizadoras

La decisión, se da cuatro mese después de declararse la contaminación hídrica, es decir, en un contexto marcado por las afectaciones al suministro de agua potable en las provincias de Los Santos y Herrera, luego de que el Idaan detectara altos niveles de contaminación en los afluentes La Villa y Estibaná. Debido a ello, la entidad suspendió las operaciones de cuatro plantas potabilizadoras.

Aunque algunas ya han sido reactivadas parcialmente, la planta de Llano de Piedra, en el distrito de Macaracas, provincia de Los Santos, fue la primera en alcanzar el 100 % de funcionamiento, pero todavía no es apta para el consumo humano.

“Desde este 6 de noviembre la planta inició un proceso de desinfección de sus tuberías como parte de las acciones emprendidas para enfrentar la crisis. Aunque ya fue desinfectada, aún no es apta para el consumo humano”, explicó el funcionario.

El Idaan aprobó en junio una contratación excepcional por 10 millones de dólares para la limpieza y desinfección de los afluentes, aunque la planta Rufina Alfaro todavía espera la finalización de los trabajos.

Funciones y composición de la nueva comisión

La Conaporc estará integrada por los ministros de Desarrollo Agropecuario, Ambiente y Salud, así como representantes de productores, universidades, gremios ambientales y científicos, entre ellos la Asociación Nacional de Porcinocultores de Panamá (Anaporc), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y las universidades de Panamá y Tecnológica de Panamá.

Entre sus principales funciones se incluyen:

Servir como foro de consulta para discutir proyectos, normas y políticas vinculadas con la industria porcina. Elaborar y presentar al Ejecutivo la Guía de Buenas Prácticas de la Industria Porcina Nacional. Coordinar acciones de seguimiento y supervisión sobre el manejo y control ambiental de esta actividad económica.

Una medida para prevenir nuevas crisis ambientales

El decreto fundamenta su creación en los artículos 109, 119, 120, 122 y 195 de la Constitución Política de Panamá, los cuales establecen la responsabilidad del Estado de proteger la salud de la población, conservar los recursos naturales y garantizar un desarrollo económico sostenible.

La medida busca evitar que malas prácticas agroindustriales sigan afectando las fuentes de agua y el equilibrio ecológico, como ocurrió con la reciente contaminación que impactó el abastecimiento de miles de personas en el interior del país.

El Decreto Ejecutivo N.° 21 entrará en vigor mañana 12 de noviembre.