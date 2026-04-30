Gobierno propone extender beneficios fiscales a la Ciudad del Saber hasta 2027

En ese sentido, el proyecto propone extender estos beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027, con el fin de permitir un análisis más amplio sobre la viabilidad de una extensión a largo plazo.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, acudió la tarde de este jueves al pleno de la Asamblea Nacional para presentar un proyecto de ley que busca extender temporalmente los beneficios fiscales otorgados a la Fundación Ciudad del Saber.

La iniciativa plantea emitir un concepto favorable para la suscripción de la Adenda No. 1 al contrato aprobado mediante el Decreto Ley No. 6 de 1998, suscrito entre el Estado y la fundación, con el objetivo de dar continuidad al régimen especial bajo el cual opera este complejo.

Durante su exposición, Orillac explicó que el contrato original establece un conjunto de exoneraciones fiscales tanto para la Fundación Ciudad del Saber como para las entidades que operan dentro del proyecto. Entre estos beneficios se incluyen la exoneración de impuestos nacionales, tasas, derechos e incluso gravámenes como el ITBMS, impuestos de importación y de inmuebles, aplicables a bienes, equipos, materiales y actividades necesarias para su desarrollo.

El ministro recordó que estos incentivos tenían una vigencia inicial de 25 años, la cual venció el 12 de febrero de 2023. No obstante, han continuado aplicándose bajo el criterio de que la fundación ha cumplido con sus obligaciones contractuales y que el propio decreto contempla la posibilidad de prórrogas.

En ese sentido, el proyecto propone extender estos beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027, con el fin de permitir un análisis más amplio sobre la viabilidad de una extensión a largo plazo.

“El Consejo de Gabinete propuso extender un tiempo para poder hacer los análisis”, indicó Orillac, al señalar que el Decreto Ley contempla prórrogas por periodos sucesivos de igual duración, siempre que se justifique el interés público.

El funcionario subrayó que la continuidad del proyecto Ciudad del Saber reviste importancia estratégica, por lo que resulta necesario formalizar la adenda para mantener los incentivos mientras se evalúa una posible extensión de 25 años adicionales.

“Solicitamos a los honorables diputados la aprobación de este proyecto, que permitirá realizar los análisis correspondientes y determinar si se cumplen los parámetros para una extensión más amplia”, añadió.

El proyecto ahora deberá ser evaluado por la Asamblea Nacional, que tendrá la última palabra sobre la aprobación de la adenda y la continuidad del régimen fiscal especial.