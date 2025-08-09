Gobierno prorroga por seis meses más la validez de pasaportes venezolanos vencidos en Panamá

La medida evita que miles de ciudadanos venezolanos caigan en irregularidad migratoria tras la suspensión de relaciones diplomáticas con Venezuela en julio de 2024.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, firmó el Decreto Ejecutivo N° 20 del 8 de agosto de 2025, que prorroga por seis meses adicionales la vigencia del decreto que reconoce la validez de pasaportes venezolanos vencidos en territorio panameño.

La medida, publicada en la Gaceta Oficial del viernes 8 de agosto, extiende hasta abril de 2026 el reconocimiento de pasaportes de ciudadanos venezolanos que hayan vencido a partir del 1 de septiembre de 2023. En el documento, se indica que la decisión surge como consecuencia directa de la suspensión de relaciones diplomáticas con Venezuela, anunciada el 29 de julio de 2024, cuando Panamá retiró todo su personal diplomático del país vecino y suspendió indefinidamente las relaciones bilaterales.

Esta ruptura diplomática interrumpió los servicios consulares venezolanos en territorio panameño, dejando a miles de ciudadanos venezolanos sin posibilidad de renovar sus pasaportes y demás documentos de viaje.

Sin documentos válidos, los venezolanos residentes en Panamá se enfrentaban a diversos dificultades para realizar trámites esenciales como solicitar permisos migratorios, permisos de trabajo, renovar licencias de conducir, gestionar asuntos fiscales, matricular a sus hijos en centros educativos y tramitar avisos de operaciones comerciales.

El gobierno panameño reconoció que esta situación colocaba a muchos ciudadanos venezolanos en irregularidad migratoria por causas ajenas a su voluntad, afectando su desenvolvimiento cotidiano y laboral en el país.

Te podría interesar: Reclutamiento para la justicia comunitaria arrancó en Los Santos

Segunda prórroga del decreto original

Esta es la segunda extensión del Decreto Ejecutivo N° 188 del 3 de octubre de 2024, que inicialmente estableció un período de seis meses para el reconocimiento de la vigencia de estos documentos vencidos.

El decreto original estuvo vigente desde el 4 de octubre de 2024 hasta el 4 de abril de 2025, fecha a partir de la cual la nueva prórroga extiende la medida por seis meses adicionales.

Las autoridades panameñas fundamentan la decisión en el artículo 17 de la Constitución, que establece que las autoridades del país están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes tanto a los nacionales como a los extranjeros bajo su jurisdicción. La prórroga mantiene el carácter temporal de la medida, reconociendo que se trata de una situación excepcional.

El decreto obliga tanto a las entidades públicas del Estado panameño como a las empresas privadas a reconocer como vigentes los pasaportes venezolanos que hayan vencido desde septiembre de 2023, facilitando así la realización de trámites necesarios para la regularización migratoria y laboral de esta población.