Graciela Dixon: El Canal se defiende siendo 'neutral' e 'independiente'; cuestiona posible peaje gratis de buques de EEUU

Ciudad de Panamá/La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon cuestionó los anuncios dados entre ambos países y el actuar del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, en Panamá.

Con respecto al pronunciamiento “en conjunto” de que la República de Panamá y los Estados Unidos hablan de un marco de cooperación “para primero y libre”, “se garantiza el paso expedito de los buques de guerra y buques auxiliares de la República de Panamá y de los Estados Unidos. Adicionalmente, en reconocimiento a la obligación del Tratado de Neutralidad respecto del pago de peajes y otros cargos, la República de Panamá y los Estados Unidos de América trabajarán, de acuerdo a como se establece, un mecanismo para compensar el pago de peajes y cargos, en apego al marco jurídico y constitucional de ambos países”.

En ese sentido, Dixon indicó que ese tema ya se ha abordado y los panameños lo entienden, así como los Estados Unidos. “Eso sería violar los tratados Torrijos-Carter”, dijo, y agregó que lo que hizo posible la firma de los tratados fue que se convenció a las naciones de que Panamá podría manejar un Canal de manera neutral.

Señaló que ahora no se pueden cambiar las reglas de juego unilateralmente porque una administración de turno de Estados Unidos así lo quiera. Panamá, para Dixon, es una nación soberana e independiente que ha venido forjando su destino y no puede, a estas alturas, retroceder; incluso por la fuerza se nos pretende un retroceso en nuestra condición de Estado soberano.

Yo creo que esto de aspirar o pretender un trato privilegiado está totalmente inaceptable. No podemos hacerlo, si no es a riesgo de nuestra condición de Estado soberano y, además de eso, si no es a riesgo de sabotear o violentar los términos de los tratados Torrijos-Carter”, dijo.