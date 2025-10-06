Grandes navieras confirman que competirán por nuevos puertos en Panamá, mientras la plataforma portuaria muestra señales de saturación

Maersk y CMA CGM, dos de las tres navieras más grandes del mundo, sostienen su interés en las futuras licitaciones portuarias que Panamá tiene en planes. “Hay que evitar seguir perdiendo carga”, advierten, frente al estancamiento de la capacidad portuaria del país.

Ciudad de Panamá/Panamá se ha consolidado como el principal hub de transbordo de contenedores en América Latina. Pero esa condición privilegiada parece estar alcanzando un límite. Maersk, por ejemplo, desvió a los puertos Lázaro Cárdenas y Buenaventura 1.5 millones de contenedores que tenía en mente traer a puertos panameños, por falta de espacio.

Antonio Domínguez, presidente de Maersk para América Latina y el Caribe, confirmó a TVN Noticias que la compañía danesa tiene intenciones de competir en los futuros procesos de concesión de puertos en el país.

“Maersk ha sido muy claro en que a nosotros nos interesa todo lo que sea crecimiento del sector logístico en Panamá. Panamá tiene que moverse rápido, a llamar a inversiones, y por supuesto que sea abierta para todos. Una vez que sea abierta para todos, nosotros vamos a participar”, afirmó Domínguez.

Múltiples voces preveían el interés de Maersk en nuevas concesiones portuarias, dado que la concesión del principal puerto que utiliza en el Pacífico, Balboa, podría pasar a manos de un consorcio en el que participa Mediterranean Shipping Company, una de sus mayores competidoras y una de las navieras más grandes del mundo.

El Gobierno y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) han confirmado la intención de llamar a concurso la concesión de al menos dos nuevos puertos: Corozal, al lado de Balboa, en la salida del canal en la ciudad de Panamá; y Telfer, en Colón. Son inversiones multimillonarias.

“Va a ser decisión del gobierno panameño, pero (que se elija) lo que sea más rápido. Hay que mandar una señal, es lo que el mercado espera. Porque no estamos solos en esto. Panamá tiene una posición geográfica realmente privilegiada, pero nuestros vecinos están invirtiendo”, sostuvo Domínguez, cuya compañía representa el 40% de toda la carga de contenedores que usa los puertos panameños.

Pero Maersk no es la única compañía con los ojos puestos en los puertos panameños.

CMA CGM, la tercera naviera más grande del mundo, le dijo al presidente José Raúl Mulino que siguen de cerca el proceso de licitación.

“Estamos muy interesados en Panamá”, aseguró Rodolphe Saadé, presidente de CMA, a Mulino en un encuentro en Nueva York a finales de septiembre.

El administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, dijo la semana pasada a los medios que el siguiente paso es organizar un encuentro con las compañías potencialmente interesadas en la construcción de nuevos puertos. Se espera un primer acercamiento este mismo mes en la ciudad capital.

En el camino, las autoridades deben definir cuál es el modelo con el que convocarán a esta licitación. “Hay una gama de grises”, dijo Vásquez, en referencia al modelo con el que se operaría el puerto de Corozal. Entre las opciones están que una compañía opere la terminal, se haga en asociación público-privada o lo gestione la ACP.

Los puertos de Panamá movieron 9.5 millones de contenedores de 20 pies en 2024, 15% más que el año anterior, pero los especialistas apuntan a que el país debe proyectarse para mover el triple a largo plazo.