Naviera CMA CGM muestra interés en proyectos portuarios de Corozal y Telfer

La compañía naviera CMA CGM S.A., tercera más grande del mundo, manifestó su interés en establecer una operación portuaria en Panamá, según informó la Presidencia de la República.

El anuncio se dio tras una reunión en Nueva York entre el presidente José Raúl Mulino y Rodolphe Saadé, presidente del grupo francés CMA CGM, quien destacó las ventajas logísticas y la posición estratégica de Panamá en el comercio marítimo mundial.

CMA CGM evalúa proyectos portuarios en Panamá

La naviera francesa indicó que observa con atención las oportunidades que ofrece el país, particularmente los proyectos de los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá, en Corozal y Telfer.

“Panamá es muy importante para nosotros”, afirmó Saadé, resaltando que la empresa actualmente opera 200 rutas marítimas en 400 puertos de 150 países.

Estrategia marítima de Panamá

El presidente Mulino reiteró que Panamá impulsa una estrategia marítima nacional para fortalecer la logística, que incluye el saneamiento de concesiones y el desarrollo de nuevos proyectos portuarios.

En el encuentro también participaron el ministro de Economía, Felipe Chapman, y el ministro para Asuntos del Canal, Ramón Icaza.