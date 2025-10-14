Granizada sorprende a residentes de La Chorrera durante fuertes lluvias

Todo comenzó cuando el cielo se oscureció repentinamente y se levantó un viento fuerte, seguido por la caída de pequeñas piedras de hielo.

La Chorrera, Panamá Oeste/Los residentes del distrito de La Chorrera fueron sorprendidos la tarde de este martes por la inusual caída de granizo en varios sectores del distrito, un fenómeno que se prolongó por aproximadamente cinco minutos y que estuvo acompañado de fuertes vientos y lluvias intensas.

De acuerdo con los testimonios de vecinos, todo comenzó cuando el cielo se oscureció repentinamente y se levantó un viento fuerte, seguido por la caída de pequeñas piedras de hielo. Muchos residentes aprovecharon para resguardar sus vehículos y pertenencias, mientras otros grabaron videos del fenómeno que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

“Para mí fue muy sorprendente porque nunca había visto algo como eso. Es un poco preocupante, porque el granizo puede romper los vidrios del carro, pero sí fue bastante interesante”, comentó un residente de la zona.

Entre los sectores donde se reportó la granizada figuran Puerto Caimito, Guadalupe y Raihan, donde los moradores observaron el fenómeno con asombro, ya que este tipo de eventos meteorológicos son poco frecuentes en la región.

Según información proporcionada por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), la caída de granizo está asociada a condiciones propias de la temporada lluviosa, debido a la acumulación de humedad y las fuertes corrientes ascendentes en las nubes de tormenta.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) exhortó a la población a mantener la calma y a tomar precauciones durante eventos de este tipo.

“Este fenómeno es propio de la época; sin embargo, ante cualquier situación de emergencia, se debe llamar al 911 o al 520-4425”, indicó la entidad.

El granizo puede causar daños en cristales, techos y vehículos, además de representar un riesgo para las personas si se encuentran a la intemperie.

Con información de Yiniva Caballero