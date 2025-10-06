Grupo Estrella adquiere los activos de Cemex Panamá por más de 200 millones de dólares

Con esta adquisición, el grupo dominicano refuerza su presencia en una de las economías más dinámicas de la región y consolida su estrategia de diversificación e integración vertical.

Con una inversión que supera los 200 millones de dólares, el Grupo Estrella anunció la compra de los activos de Cemex Panamá, como parte de la expansión internacional de su unidad de negocios Cemento PANAM en República Dominicana.

La operación incluye la planta de Cemento Bayano, con dos líneas de producción integradas, así como todos los activos vinculados a la producción de cemento, plantas de concreto y agregados.

El Grupo Estrella, con 42 años de trayectoria, es considerado un referente en el sector construcción en República Dominicana, Centroamérica y el Caribe. Sus dos divisiones de negocios —construcción e industrial— abarcan proyectos de infraestructura, edificaciones, plantas industriales y la producción de materiales como cemento, concreto, agregados, varillas de acero, estructuras metálicas y laminados planos.

La empresa también mantiene inversiones en los sectores energético, hospitalario, aeroportuario y de medios de comunicación. En Panamá tiene presencia desde hace 12 años con proyectos de infraestructura e iniciativas energéticas.

“Nos sentimos muy contentos de fortalecer nuestra presencia en Panamá y ser parte de su crecimiento y desarrollo. Esta inversión nos permitirá ofrecer soluciones integrales para el mercado local y regional”, expresó Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial del Grupo Estrella. El directivo resaltó además la integración de un equipo de profesionales panameños a la compañía y la confianza del grupo en el futuro del país.

En la transacción, Munegu Partners actuó como asesor financiero exclusivo, mientras que la financiación fue estructurada por Bladex, con la participación de BAC y Global Bank.