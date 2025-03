Corte mantiene unificación de condena de 10 años de prisión para Guillermo Ferrufino

Ciudad de Panamá/La decisión del juez de Cumplimiento Jostan Guevara de unificar a 10 años la pena de prisión por dos delitos al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, se mantiene, informó el Órgano Judicial.

En un comunicado del Órgano Judicial se informó que "el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó la resolución del Primer Tribunal Superior de no admitir la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el apoderado legal de Ferrufino contra lo dispuesto por el juez".

De acuerdo con el edicto de notificación n.° 342 emitido por la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia este 25 de marzo de 2025, la decisión –que tuvo como ponente a la magistrada María Eugenia López Arias– cuenta con el voto de todos los magistrados del Pleno.

En marzo del año 2024, el juez de Cumplimiento Guevara rechazó una petición de la defensa legal del exministro Ferrufino de reemplazar por multa una de las penas impuestas (de 48 meses de prisión por el delito de corrupción de funcionarios públicos).

A petición del Ministerio Público, el juez Jostan Guevera unificó a 10 años la condena anterior con una segunda de seis años de prisión por la comisión del delito de enriquecimiento injustificado en perjuicio del Estado.

Esta decisión generó que el abogado de Ferrufino presentara un amparo de garantías, el que no fue admitido por los magistrados del Primer Tribunal Superior, que a través de la Resolución del 2 de diciembre de 2024 consideraron que no se cumplía con requisitos de los artículos 102 ni 59 del Código Penal que hace referencia a los fines de la pena de la reinserción social y la retribución justa. Entre otros motivos, por la desatención al proceso manifestada por el exfuncionario en dos audiencias previas.