Habilitan registro para visitas tras traslado de privadas de libertad a La Esmeralda

De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, los visitantes serán organizados en dos grupos: uno que asistirá el sábado y otro el domingo.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Gobierno (Mingob) anunció que a partir de este martes 5 de mayo se habilitará el proceso de registro para los familiares de las privadas de libertad recientemente trasladadas al Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, ubicado en el corregimiento de Las Garzas.

Según la entidad, los interesados deberán presentarse en el antiguo Centro Femenino Cecilia Orillac de Chiari (Cefere), situado en la Avenida Domingo Díaz, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., con el objetivo de anotarse para participar en la primera jornada de visitas que se realizará este fin de semana en el nuevo centro penitenciario.

El Mingob detalló que los visitantes serán organizados en dos grupos: uno que asistirá el sábado y otro el domingo. Esta medida busca establecer un control adecuado en la asistencia, definir los horarios correspondientes y coordinar las personas que acompañarán a cada privada de libertad durante las visitas.

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Las autoridades indicaron que esta logística tiene como propósito garantizar la seguridad, el orden y una experiencia adecuada tanto para las internas como para sus familiares, permitiendo que el encuentro se desarrolle en un ambiente más organizado y de calidad.

El Ministerio reiteró el llamado a los familiares a cumplir con el proceso de registro en el tiempo establecido para facilitar el desarrollo de esta primera jornada de visitas en el nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda.