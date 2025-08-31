Hallan cuerpo en descomposición en finca de Changuinola; podría tratarse de una mujer

Al sitio se trasladaron unidades de la Policía Nacional, de la DIJ y del Ministerio Público.

Las autoridades de la provincia de Bocas del Toro reportaron este viernes el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición entre los bananales del sector de finca uno, en el corregimiento de finca cuatro, distrito de Changuinola.

Te puede interesar: 🔗Residencias en Costa del Este y apartamentos de lujo entre los bienes comisados por blanqueo de capitales

Te puede interesar: 🔗Por segunda ocasión en el año, reprograman examen de certificación médica ¿Qué sucedió?

Fueron residentes del área quienes dieron aviso a las autoridades tras percatarse de la presencia del cadáver. Según los informes preliminares, se presume que podría tratarse de una mujer, aunque hasta el momento no ha sido posible confirmar su identidad debido al avanzado estado de putrefacción.

Autoridades realizan las primeras investigaciones

Al sitio se trasladaron unidades de la Policía Nacional, personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y funcionarios del Ministerio Público, quienes procedieron con las primeras diligencias de levantamiento del cuerpo. El caso se mantiene bajo investigación para determinar las causas de la muerte y esclarecer lo ocurrido.

Este hallazgo genera preocupación entre los residentes de la zona, quienes solicitan mayor seguridad y patrullajes preventivos en el área de los bananales, donde en ocasiones anteriores ya se han reportado hechos delictivos.