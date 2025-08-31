Residencias en Costa del Este y apartamentos de lujo entre los bienes comisados por blanqueo de capitales

El resultado de la Operación Génesis es parte del compromiso contra el blanqueo de capitales y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación informó que, en el marco de la Operación Génesis, se logró el comiso de bienes a favor del Estado por un monto superior a 3.3 millones de dólares, como parte de una sentencia condenatoria por el delito de blanqueo de capitales.

La acción estuvo a cargo de la Fiscalía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada, que detalló los bienes decomisados dentro del proceso judicial.

Bienes comisados en la Operación Génesis

Entre las propiedades y activos que pasan ahora al patrimonio del Estado destacan:

Tres apartamentos en PH Central Park , valorados en 343,000 dólares .

, valorados en . Un apartamento en PH Toneles , con un valor de 120,000 dólares .

, con un valor de . Un apartamento en PH Torres Versalles , valorado en 129,000 dólares .

, valorado en . Un apartamento en PH Torres de Castilla , valorado en 130,000 dólares .

, valorado en . Un apartamento en PH Plaza Valencia , con un valor de 105,000 dólares .

, con un valor de . Un apartamento en PH Brisas San Fernando , valorado en 115,000 dólares .

, valorado en . Un apartamento en PH Onix Tower , con un valor de 140,000 dólares .

, con un valor de . Una casa de playa en Chame , valorada en 366,000 dólares .

, valorada en . Una residencia en Costa del Este , con un valor de 1,100,000 dólares .

, con un valor de . 119,389 dólares en efectivo , incautados durante allanamientos.

, incautados durante allanamientos. 543,468 dólares en una cuenta bancaria, transferidos a favor del Estado.

En total, el comiso de bienes asciende a 3,330,858.64 dólares, lo que representa un duro golpe a las estructuras criminales que intentan legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas.

Condena de prisión

Además del decomiso patrimonial, el procesado en este caso fue condenado a 60 meses de prisión, ordenándose su ingreso inmediato al sistema penitenciario panameño.

Compromiso en la lucha contra el crimen organizado

La Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada destacó que el resultado de la Operación Génesis reafirma el compromiso del Ministerio Público en la lucha contra el blanqueo de capitales y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en Panamá.

Las autoridades reiteraron que continuarán ejecutando acciones para detectar, investigar y sancionar los delitos financieros que afectan la transparencia del país, así como asegurar que los bienes ilícitos sean recuperados a favor del Estado panameño.