Hallan cuerpo de hombre desaparecido tras accidente de embarcaciones en Río Indio

Colón, Colón/El cuerpo sin vida de un hombre de 65 años, que permanecía desaparecido desde hace tres días, fue hallado este sábado en el río Indio, distrito de Donoso, provincia de Colón.

La víctima había sido reportada como desaparecida luego de un choque entre dos embarcaciones ocurrido la mañana del pasado jueves, cerca de la comunidad de El Chilar.

Según reportes, el hallazgo se produjo a unos 800 metros del lugar donde se registró el accidente.

Al sitio acudieron funcionarios del Ministerio Público y personal de Criminalística para realizar el levantamiento del cadáver y continuar con las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de este hecho.

Con información de Néstor Delgado