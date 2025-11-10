Hallan cuerpo de joven en Bayano mientras se mantiene aviso de vigilancia por lluvias en el país

🌧️ De acuerdo con el director general del Sinaproc, Omar Smith, el reporte inicial indicaba que el joven habría recibido una descarga eléctrica por rayo antes de caer al cuerpo de agua. 🌧️ El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó sobre la activación de un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, vigente hasta el 12 de noviembre, debido al ingreso de un nuevo sistema frontal que afectará al territorio nacional.

Panamá y Bocas del Toro/Autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) confirmaron este domingo el hallazgo del cuerpo de un joven que había sido reportado como desaparecido en el área de Bayano, mientras se mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas en distintas regiones del país.

De acuerdo con el director general del Sinaproc, Omar Smith, el reporte inicial indicaba que el joven habría recibido una descarga eléctrica por rayo antes de caer al cuerpo de agua. Detalló que personal de la entidad en conjunto con moradores del área activaron la búsqueda, y posteriormente la comunidad informó que el cuerpo había sido recuperado. El funcionario añadió que el equipo desplazado ya retornó a su base, luego de concluir las labores de rescate, y destacó que hasta el momento no se registran deslizamientos ni inundaciones graves asociados a las lluvias recientes.

En Bocas del Toro, autoridades del Sinaproc reiteraron el llamado a la población, especialmente a quienes viajan en embarcaciones, a extremar las medidas de seguridad. Solicitaron a los capitanes y pasajeros utilizar chaleco salvavidas y evitar navegar en condiciones adversas. También recordaron a los padres de familia vigilar a los niños que acuden a playas o ríos durante las horas de sol, dado que las lluvias nocturnas mantienen el terreno saturado.

Las autoridades insistieron en que las personas que residen en zonas vulnerables o cercanas a ríos y quebradas deben evitar cruzarlos cuando presenten crecidas y mantenerse atentas a los comunicados oficiales.

Smith agregó que, pese a las lluvias intermitentes, las actividades del 10 de noviembre en distintos puntos del país —como La Villa de Los Santos, Las Tablas y Santiago— se desarrollaron con normalidad y sin incidentes mayores, gracias a la presencia preventiva de los estamentos de seguridad y emergencias. Puntualizó que el monitoreo se mantiene constante a nivel nacional y no se han reportado afectaciones significativas.

Aviso de vigilancia ante aviso de lluvias y tormentas significativas en el país

El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó sobre la activación de un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas, vigente hasta el 12 de noviembre, debido al ingreso de un nuevo sistema frontal que afectará al territorio nacional.

Según el Imhpa, el sistema frontal estará afectando principalmente la vertiente del Caribe, aunque también se prevén impactos en la vertiente del Pacífico. Este fenómeno viene acompañado de una línea prefrontal o vaguada, así como de una línea de cortante de viento en diferentes direcciones, lo que favorecerá la entrada de abundante humedad y episodios prolongados de lluvias con actividad eléctrica.

El informe detalla que las precipitaciones serán más intensas en la provincia de Colón, abarcando desde Bocas del Toro hasta la comarca Guna Yala. En el sector Pacífico, se prevé un incremento de la inestabilidad en Panamá, Panamá Oeste, Darién, el sur de Veraguas y el sur de Los Santos.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar cruzar ríos crecidos o realizar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, ya que se esperan condiciones inestables durante los próximos días.

Con información de Meredith Serracín y Nixon Miranda