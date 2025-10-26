Hallan delfín muerto en playa de Punta Chame; autoridades investigan posible causa.

El hallazgo ocurrió fuera de los límites del Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame, por lo que personal de la Sección de Costas y Mares del Ministerio acudió al lugar para verificar la situación y cumplir con los protocolos establecidos.

Chame, Panamá Oeste/Un delfín fue encontrado sin vida el viernes 24 de octubre en Playa Cabezo, en el corregimiento de Punta Chame, distrito de Chame, según el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) regional de Panamá Oeste.

Francisco Lorenzo, encargado del Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame, informó que los guardaparques confirmaron la presencia del cetáceo varado a orillas de la playa y procedieron a realizar las mediciones biométricas correspondientes, además de documentar el hecho mediante fotografías.

El hallazgo ocurrió tras registrarse un reporte ciudadano, en donde el animal se encontraba fuera de los límites del Área Protegida Manglares de la Bahía de Chame, por lo que personal de la Sección de Costas y Mares del Ministerio acudió al lugar para verificar la situación y desarrollar los protocolos establecidos.

Según las primeras observaciones, el ejemplar habría muerto a causa de lesiones provocadas por las hélices de embarcaciones, una de las principales causas antropogénicas que afectan a los delfines y otras especies marinas, explicó Lorenzo.

La entidad indicó que el cuerpo del animal fue sepultado en la misma zona, siguiendo los protocolos técnicos y sanitarios, con el fin de evitar su descomposición en superficie y posibles afectaciones al entorno costero.

Las autoridades ambientales reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier incidente con fauna silvestre a fin de garantizar una atención oportuna y adecuada.