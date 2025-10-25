ITSE gradúa a 276 estudiantes y celebra su primera promoción de innovación digital

La ceremonia también reconoció a los primeros egresados de la Escuela de Innovación Digital, que incluye las carreras de Ciberseguridad, Desarrollo de Software y Ciencia de Datos (Big Data).

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 276 estudiantes participaron en la ceremonia de graduación del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) tras culminar sus estudios en diversas áreas técnicas.

El evento destacó por la primera promoción de la Escuela de Innovación Digital y de la jornada nocturna, marcando un nuevo hito para la institución. Durante el acto, los jóvenes estuvieron acompañados de sus familiares y amigos.

“Fue una experiencia enriquecedora como estudiante y como profesional en formación. He tenido la oportunidad de crecer en distintas áreas laborales, gracias a las herramientas que recibí durante mi preparación en el ITSE”, expresó una de las graduadas, quien actualmente forma parte del equipo de recursos humanos de una empresa en Panamá.

Durante el acto, la rectora del ITSE, Milena Gómez, resaltó la relevancia de la educación técnica en el desarrollo del país y las oportunidades que esta ofrece para la inserción laboral. Indicó que la institución conecta el aula con el empleo, el conocimiento con la productividad y el talento con el futuro.

De igual forma, destacó el trabajo conjunto con la industria, la empresa privada y la sociedad civil para adecuar las carreras a las necesidades del mercado laboral.

La ceremonia también reconoció a los primeros egresados de la Escuela de Innovación Digital, que incluye las carreras de Ciberseguridad, Desarrollo de Software y Ciencia de Datos (Big Data). Según la institución, más del 50% de los graduandos ya contaban con empleo antes de recibir su título, reflejo del impacto positivo de la formación técnica especializada en el ámbito productivo nacional.

Con información de Yenny Caballero