TVN Media arrasa en Premios Victoria 2025; talentos y programas fueron galardonados

Ciudad de Panamá, Panamá/Esta noche, el talento de TVN Media brilló en la gala de los Premios Victoria 2025, donde sus programas y presentadores fueron galardonados por la Universidad Santa María la Antigua (USMA) en diferentes categorías.

La gala de los Premios Victoria 2025, realizada en el Teatro Ascanio Arosemena, estuvo llena de sorpresas con el reconocimiento del talento en la industria de la comunicación.

En el evento organizado por los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de esta universidad fueron galardonados:

Hecho en Panamá como Mejor Programa Cultural.

El chef Alexis Sittón ganó como Mejor Creador de Contenido Gastronómico.

TVMAX Deportes como Mejor Programa Deportivo

Jorge Quirós como Mejor Periodista de Televisión

Los Premios Victoria son un reconocimiento anual concedido por la Asociación de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica Santa María La Antigua de Panamá que reconoce la labor excepcional de los comunicadores sociales y medios de comunicación que aporten a la construcción de la sociedad panameña.

La primera premiación se llevó a cabo en la universidad en 1992 en un ambiente cálido y relajado, reconociendo a los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, muy al estilo de los jóvenes de la época. La profesora González, al observar el éxito y entusiasmo que el evento, ideado y organizado por los estudiantes, generó, decidió seguir realizando los Premios Victoria como parte de su asignatura.

Con el tiempo, la actividad evolucionó hasta convertirse en una valiosa herramienta de proyección institucional, sin perder su utilidad como vehículo apropiado para canalizar la creatividad juvenil, fomentando a la vez su aprecio por el trabajo de calidad que día a día ofrecen los profesionales de los medios de comunicación social del país.