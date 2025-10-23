Lotería Fiscal: Este jueves cierran las urnas para el sorteo del 30 de octubre

El sorteo será en el centro comercial Megamall el 30 de octubre a partir de la 1:00 p.m.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hasta hoy, los ciudadanos tienen la oportunidad de depositar los sobres con sus facturas fiscales para el sorteo que se realizará el próximo 30 de octubre.

La Lotería Fiscal forma parte de una estrategia de la Dirección General de Ingresos (DGI) para incentivar la cultura tributaria y reconocer a quienes exigen su factura al momento de realizar una compra.

Este jueves 23 de octubre termina el periodo para depositar las facturas y se recogen las urnas establecidas en las oficinas de la DGI en provincias y en varios centros comerciales en el país.

Una vez cierren los centros comerciales, el personal de la DGI retirará las urnas.

Miles de consumidores a lo largo y ancho de la república acudieron a depositar los sobres con sus facturas.

Son al menos 5 facturas en cada sobre, las cuales deben emitirse a nombre de la persona que desea participar. En caso de no haberlo hecho al momento de la compra, el consumidor puede escribir a mano su nombre y cédula en el reverso de la factura. Todas las facturas entregadas deben ser legibles.

Son 110,000 dólares en premios. De acuerdo con la DGI, son cinco premios de 10,000; 10 premios de 5,000 dólares y 10 premios de 1,000 dólares.

El sorteo será en el centro comercial Megamall a partir de la 1:00 p.m.

Algunos de los consumidores consultados por TVN Noticias dijeron que la iniciativa es buena porque el “ciudadano se acostumbra a aportar a través de una experiencia que ya tiene, que le gusta jugar”.

Otros dijeron que ayuda a que el ciudadano se incentive a pagar impuestos.

Ana Silvia Velásquez, asesora de la DGI, destacó la acogida que le ha dado el pueblo panameño a este sorteo.

El primer sorteo de la Lotería Fiscal se realizó el pasado 28 de agosto. De acuerdo con Velásquez, se tiene programado un tercer sorteo a fin de año, para el mes de diciembre, y una vez tengan más detalles, se dará a conocer la fecha al país.

Recalcó que se escucharon las propuestas de las personas y se colocaron urnas más grandes. Además, en los centros comerciales el personal de la DGI permanecerá hasta las 7:00 p.m.

Con información de Jessica Román