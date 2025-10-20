Lotería Fiscal: Fechas clave y requisitos para el segundo sorteo del 30 de octubre

La DGI está monitoreando el efecto de la Lotería Fiscal en la recaudación tributaria, especialmente en el Impuesto a las Transacciones con Mercancías y Servicios (ITMS).

Ciudad de Panamá/La Dirección General de Ingresos (DGI) confirmó que el segundo sorteo de la Lotería Fiscal se llevará a cabo el próximo 30 de octubre, como parte de una estrategia para incentivar la cultura tributaria y reconocer a quienes exigen su factura al momento de realizar una compra, indicó Ana Silvia Velásquez, asesora del Despacho Superior de la DGI.

Los ciudadanos tienen hasta el 23 de octubre para depositar sus facturas en las urnas habilitadas en centros comerciales afiliados y en todas las oficinas provinciales de la institución.

Debido a la alta participación registrada en los últimos días —con urnas llenas en lugares como Albrook Mall, Los Andes y Los Pueblos—, la DGI ha intensificado los vaciados diarios para garantizar que los contribuyentes puedan seguir participando sin contratiempos. Ante reportes de daños a las urnas por intentos de forzar el ingreso de sobres, la institución hizo un llamado a la ciudadanía: no romper ni manipular las urnas, y en caso de encontrar una llena, acudir a otro punto de depósito o regresar más tarde.

Requisitos clave

Para que una factura sea considerada válida en el sorteo, puede estar emitida a nombre del contribuyente con su número de cédula, o bien llevar estos datos escritos a mano con pluma en el reverso del documento, explicó Velásquez.

Es fundamental que el nombre en la factura coincida exactamente con el nombre incluido en el sobre, ya que en el sorteo anterior muchas participaciones fueron descartadas por esta discrepancia.

Además, el sobre debe contener en su exterior —ya sea en la parte frontal o posterior— el nombre completo del participante, su número de cédula o RUC, dirección residencial, número de teléfono y correo electrónico. Sin estos datos, la participación no será considerada válida y el premio, en caso de ser sorteado, será anulado.

Impacto en la recaudación

La DGI está monitoreando el efecto de la Lotería Fiscal en la recaudación tributaria, especialmente en el Impuesto a las Transacciones con Mercancías y Servicios (ITMS).

Mientras tanto, la institución ya trabaja en mejoras para futuras ediciones: se gestionan urnas de mayor capacidad y se evalúa duplicar el número de puntos de depósito en zonas de alto tráfico. Estas medidas responden al entusiasmo de la ciudadanía, que ha superado las expectativas iniciales de participación.

La asesora de la DGI invitó a todos los contribuyentes a participar de forma responsable y oportuna antes del cierre del plazo el 23 de octubre.