'Revocamos y negamos visas de acuerdo con nuestras leyes y regulaciones', afirma embajador Cabrera

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, respondió a este medio que, aunque no se refieren a casos particulares, su país mantiene una estricta política de control migratorio.

Ciudad de Panamá, Panamá/"Revocamos y negamos visas de acuerdo con nuestras leyes y regulaciones", fueron parte de las palabras expresadas este sábado 25 de octubre por el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, a este medio.

El diplomático respondió a este medio que, aunque no se refieren a casos particulares, su país mantiene una estricta política de control migratorio. "Estamos comprometidos con la protección de nuestra nación al mantener los más altos estándares de seguridad nacional a través de nuestro proceso de visas y medidas de seguridad”, indicó Cabrera.

El embajador también manifestó que las visas son un privilegio, no un derecho. “La revisión de visas de Estados Unidos no se detiene después de que se emite una visa. Reevaluamos si una persona continúa cumpliendo con los requisitos para obtenerla”, destacó.

Las declaraciones de Cabrera surgen tras la reciente revocatoria de visa del exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, quien fue notificado al intentar ingresar ayer a Estados Unidos y posteriormente devuelto a Panamá.

Devolución a Panamá y avance de investigación

En horas de la tarde del viernes 24 de octubre, se conoció que Brands, no logró ingresar a Estados Unidos tras ser rechazado por las autoridades migratorias alrededor de las 6:00 p.m.

Fuentes ligadas a la investigación confirmaron a TVN-2.com que el exdiputado salió del Aeropuerto Internacional de Tocumen sin que existiera impedimento de salida registrado, abordando un vuelo con destino a Miami. Sin embargo, a su llegada, las autoridades estadounidenses le informaron que su visa había sido revocada, por lo que se le negó el ingreso y fue devuelto a Panamá esa misma noche.

Brands enfrenta una investigación formal por parte del Ministerio Público, abierta el 3 de septiembre de 2025, por supuestas irregularidades durante su gestión al frente de Pandeportes. Las pesquisas apuntan a la adjudicación de contratos millonarios a empresas vinculadas a su entorno familiar.

De acuerdo con información de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se procesaron 39 reportes de operaciones sospechosas que abarcan 38 cuentas bancarias y más de 28 mil transacciones. Hasta el momento, la investigación se mantiene en etapa inicial, y Brands no ha sido imputado ni se le han aplicado medidas cautelares, aunque las autoridades investigan un posible enriquecimiento injustificado.