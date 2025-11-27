Héroes por Panamá | Ronnie De Gracia: 'Los habitantes de calle merecen dignidad, solidaridad y una segunda oportunidad'

Ciudad de Panamá/En una emotiva entrevista con Noticias AM, Ronnie De Gracia, ganador de Héroes por Panamá 2025, compartió su alegría, su misión y su visión de futuro tras recibir el galardón.

“Me sentí feliz, en el aire… no lo podía creer”, confesó Ronnie al recordar el momento en que escuchó su nombre anunciado como ganador. Acompañado siempre por su fe y el apoyo de su familia, especialmente de su madre —a quien describe como un ejemplo de perdón—, Ronnie ha dedicado su vida a ayudar a personas en situación de calle y adultos mayores del albergue San Juan Pablo II.

Nota relacionada: Ronnie de Gracia, el paramédico de la calle, se corona como el favorito del público en Héroes por Panamá 2025

De Gracia se emocionó al enterarse de que, gracias a la Fundación ASSA, también recibió una beca para estudiar medicina, la carrera con la que sueña para seguir sirviendo a los más vulnerables.

¿Cuál es tu visión a partir de ahora?

“Seguir ayudando a la gente”, afirmó sin dudar el también llamado, "El Paramédico de la gente". “Quiero ser paramédico y luego médico, para estar más preparado y seguir siendo un puente de esperanza para quienes más lo necesitan”.

Su mensaje para la sociedad panameña fue claro y conmovedor: “Más que juzgar, hay que ayudar. A veces es difícil, pero no hay que negarle la mano a nadie. Los habitantes de calle dicen sentirse fantasmas… y todos merecen dignidad, solidaridad y una segunda oportunidad”.

Ronnie insistió en que no importa cuán pequeño sea el gesto: “Lo importante es estar pendiente, extender la mano desde donde uno esté. Al final, hay que ser el bien aquí en la vida”.