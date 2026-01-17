Hombre de 53 años se convierte en la segunda víctima por homicidio en Coclé en 2026

Según información proporcionada por la Policía Nacional en Coclé, entre ambos involucrados existían antecedentes de discusiones previas registradas días antes del hecho.

Coclé/Un hombre de aproximadamente 53 años murió tras recibir varias heridas con arma blanca, en un hecho registrado dentro de un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas en el distrito de Antón, provincia de Coclé. Este caso se convierte en el segundo homicidio reportado en la provincia en lo que va del año 2026.

De acuerdo con los primeros informes, el hecho ocurrió luego de una discusión entre la víctima y otro hombre que se encontraban en el local. Tras el incidente, ambulancias acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios y trasladaron al herido al cuarto de urgencias del hospital Aquilino Tejeira, donde falleció minutos después pese a los esfuerzos del personal médico.

Según información proporcionada por la Policía Nacional en Coclé, entre ambos involucrados existían antecedentes de discusiones previas registradas días antes del hecho. La acción policial permitió la aprehensión del presunto responsable, quien será puesto a órdenes de un juez de garantías en las próximas horas por parte de la Fiscalía Regional de Coclé.

Agentes policiales también acudieron al hospital Aquilino Tejeira para dar seguimiento al caso, mientras el Ministerio Público mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este homicidio.

