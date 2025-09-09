Hombre detenido en Coclé por ataque doméstico a dos mujeres

La Fiscalía de Familia y del Menor de Coclé logró la detención provisional de un hombre de 42 años tras agredir a sus hermanas en Antón; los hechos ocurrieron pese a que existía una medida de protección vigente.

Coclé, Panamá/La Sección Especializada de Familia y del Menor de la fiscalía regional de Coclé obtuvo la detención provisional de un hombre de 42 años, imputado por los delitos de violencia doméstica y quebrantamiento de medidas de protección, en perjuicio de sus dos hermanas, de 28 y 32 años.

Estas medidas fueron formalizadas durante una audiencia en la que el Ministerio Público presentó suficientes elementos de convicción para respaldar sus peticiones de legalización de aprehensión, formulación de imputación y la aplicación de medida cautelar.

El incidente ocurrió el 24 de agosto de 2025 en el distrito de Antón, provincia de Coclé. Según el informe fiscal, el imputado llegó a la residencia de las víctimas bajo los efectos del alcohol, y agredió a una de sus hermanas con un arma blanca (cuchillo), mientras que golpeó a la otra.

La Providencia fue acogida por el tribunal competente, y la Procuraduría General de la Nación ratificó su compromiso para desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, además de ejercer la acción penal conforme a lo dispuesto en la Constitución y la ley.

