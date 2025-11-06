Hombre se lanza de edificio durante allanamiento en el Barrio Chino.

Todo ocurrió cuando agentes de la Dirección Nacional de Investigación Policial se disponían a realizar una diligencia judicial en uno de los apartamentos del área.

Panamá/Una situación registrada la mañana de este jueves en el Barrio Chino de la ciudad de Panamá movilizó a unidades de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Panamá, luego de que un hombre resultara herido al lanzarse desde un segundo piso durante un operativo de allanamiento.

Todo ocurrió cuando agentes de la Dirección Nacional de Investigación Policial se disponían a realizar una diligencia judicial en uno de los apartamentos del área cuando, al percatarse de la presencia policial, uno de los presuntos buscados intentó huir saltando desde el edificio, lo que le ocasionó graves heridas.

Vecinos del sector señalaron que escucharon detonaciones durante el incidente, aunque las autoridades no han confirmado si hubo un intercambio de disparos. El herido fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano mientras se investiga su identidad y posibles antecedentes delictivos.

El subcomisionado Germán Tenorio, de la Policía Nacional, explicó que la institución actuaba como auxiliar del Ministerio Público en una diligencia de allanamiento.

La Policía Nacional, actuando como auxiliar del Ministerio Público, se mantenía en una diligencia de allanamiento, momento en que un sujeto se sube al techo de las infraestructuras, se cruza de techo en techo y cae al vacío. Este ciudadano, en general, es desconocido; todavía no tenemos esa información de quién se puede tratar”, señaló Tenorio.

Agregó que el procedimiento tenía como fin ubicar a una persona presuntamente prófuga de la justicia y verificar la presencia de posibles sustancias ilícitas dentro del inmueble.

“Desconocemos el motivo por el cual se da la fuga; ahora las investigaciones van a arrojar de quién se trata esta persona y si es la persona que se estaba buscando”, indicó el subcomisionado.

La Policía Nacional mantiene acordonada la escena mientras el Ministerio Público adelanta las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho y confirmar si el herido corresponde al individuo que era objeto del operativo.

Con información de Hellen Concepción.