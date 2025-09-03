Hombre muere tras caerle un árbol en Río Sereno de Chiriquí

La victima perdió la vida de manera instantánea, autoridades investigan las causas del hecho.

Chiriquí/Un trágico incidente se registró este martes en el sector de Río Sereno, distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí, cuando un hombre murió tras ser golpeado por un árbol que colapsó de manera repentina.

De acuerdo con reportes preliminares, la víctima se encontraba en el área cuando, debido a las condiciones de fuertes vientos que azotan la región, un árbol cedió y cayó sobre él, provocándole la muerte en el lugar.

Residentes del área dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron para realizar el levantamiento del cuerpo y coordinar las diligencias correspondientes. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del fallecido.

El accidente genera preocupación entre la comunidad, ya que en los últimos días se han reportado incidentes relacionados con la caída de árboles a causa de las inclemencias del tiempo.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a extremar precauciones y mantenerse atenta a las recomendaciones de los estamentos de seguridad y de los sistemas de monitoreo climático.

