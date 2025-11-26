El nuevo hospital de Colón abrirá en diciembre tras meses de espera

El moderno complejo cuenta con más del doble de camas que el actual hospital y está diseñado para atender a miles de personas aseguradas y no aseguradas en espacios amplios, modernos y pensados para el bienestar del paciente.

Colón/Después de años de espera, trámites y ajustes técnicos, el nuevo Hospital Manuel Amador Guerrero finalmente tiene fecha para recibir a sus primeros pacientes. Si se completan los últimos permisos esta semana, el centro médico abrirá sus puertas el 5 de diciembre, marcando un esperado cambio en la atención de salud en Colón.

El moderno complejo cuenta con más del doble de camas que el actual hospital y está diseñado para atender a miles de personas aseguradas y no aseguradas en espacios amplios, modernos y pensados para el bienestar del paciente.

Su estructura es ambiciosa: siete edificios interconectados, cada uno de cuatro pisos, equipados con tecnología de última generación. Entre sus principales características destacan:

Más de 470 camas hospitalarias .

. 3 quirófanos para cirugía general y especialidades.

para cirugía general y especialidades. 87 consultorios médicos .

. 4 salas de expulsión para atención obstétrica.

para atención obstétrica. 492 estacionamientos amplios.

El hospital ofrecerá 14 especialidades y 25 subespecialidades, entre ellas cirugía general, dermatología, cirugía cardiovascular, neurocirugía, proctología y urología.

“Abrir un hospital implica mucho más que cortar una cinta”

Dino Mon, director general de la Caja de Seguro Social, explicó que el retraso en la fecha de apertura se debió a requisitos técnicos indispensables para garantizar la seguridad de los pacientes. Entre ellos, permisos para equipos que emiten radiación, la habilitación de la farmacia y otros procesos internos.

“Existen equipos que deben contar con permisos específicos, otros requieren calibración, y hay protocolos que deben estar listos para que el centro opere de forma adecuada”, señaló Mon, recordando que este trabajo, aunque poco visible, es esencial para ofrecer atención de calidad.

La apertura del nuevo Amador Guerrero llega en un momento especialmente sensible para la población colonense, que por años ha reclamado instalaciones más dignas y capacidad suficiente para atender la creciente demanda médica.

Con una arquitectura moderna, mayor número de camas y tecnología avanzada, el hospital busca convertirse en un símbolo de renovación para la provincia y en un alivio para quienes dependen del sistema público de salud.

La comunidad colonense mira ahora hacia diciembre con esperanza: un mes que, más allá de cerrar el año, podría abrir una nueva etapa para la salud en la provincia.