Aumento de pasaje hacia Taboga: Tercera reunión termina sin acuerdos entre residentes y empresas

La tercera reunión entre moradores de Taboga, comerciantes y autoridades culminó sin acuerdos, pese a que en esta ocasión participaron representantes de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Presidencia de la República, a través de la viceministra encargada, Virna Luque. En el encuentro previo, estas instituciones no estuvieron presentes, generando molestia entre los residentes.

Los ánimos se elevaron al cierre de la reunión debido a que no se alcanzó una solución sobre el aumento en la tarifa del transporte marítimo hacia la isla. Los residentes insisten en que el precio previo debe mantenerse para los taboganos, mientras que las empresas privadas operadoras sostienen su decisión de conservar el incremento aplicado a inicios de noviembre, muy cerca de las fiestas patrias.

Actualmente, el pasaje cuesta $24.00 para nacionales y $30.00 para extranjeros, un aumento desde los B/.20 y B/.24, respectivamente.

Durante la reunión, varios moradores expresaron su preocupación por el impacto económico y social del alza. Un residente reclamó que para una familia el gasto es incosteable: “Somos tres… son 12, para nosotros es mucho”, reclamó. Otro vecino cuestionó las restricciones en carga y los altos costos asociados al transporte comercial, señalando que “un botecito… tiene que pagar $3000 por una licencia para traer carga”.

Las autoridades también expusieron su postura. La ATP advirtió que existe una inversión importante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinada a Taboga, y que la incertidumbre podría afectar la continuidad de esos fondos.

Por su parte, el subadministrador de la AMP informó que el nuevo muelle de Taboga está en proceso de licitación, con una inversión estimada de $2.9 millones, una de las demandas recurrentes de los residentes debido al deterioro de la infraestructura actual.

Los taboganos insistieron en que el aumento impacta especialmente a adultos mayores y pacientes que requieren traslados médicos, además de afectar a comerciantes que han reportado pérdidas durante todo noviembre por la disminución de visitantes. Con la llegada del fin de semana largo, anticipan que la situación se agravará.

La reunión terminó sin que ninguna de las partes cediera. Los residentes insisten en la congelación del precio para los locales, mientras que la empresa mantiene su posición de sostener el incremento tarifario.

Información de Yammy Rivas